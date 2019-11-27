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Гвардиола: нашей главной целью был выход из группы, и мы этого добились

Гвардиола: нашей главной целью был выход из группы, и мы этого добились
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (1:1).

«В первом тайме мы не дорожили мячом, хотели как можно скорее завершать атаки, из-за чего у наших защитников не было времени, чтобы перехватить контроль над мячом после потерь. Во втором тайме мы начали лучше разыгрывать комбинации, но нам было непросто бороться за отскоки из-за стиля игры «Шахтёра» и хорошего уровня их игроков. Ничьей нам оказалось достаточно. Нашей главной целью был выход из группы, и мы этого добились.

Я знаю, какой командой мы были и кем являемся сейчас. Мы начали строить эту команду более десяти лет назад и с тех пор семь раз пробились в плей-офф. Этот турнир в феврале будет гораздо более сложным. Посмотрим, в каких кондициях мы к нему подойдём. Сейчас нужно сосредоточиться на Премьер-лиге», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити», набрав 11 очков, гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы С и выход в плей-офф. «Шахтёр» (6) — на 2-м месте.

В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с загребским «Динамо», а «Шахтёр» дома встретится с «Аталантой».

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Шахтёр», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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