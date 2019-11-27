Гвардиола: нашей главной целью был выход из группы, и мы этого добились

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (1:1).
«В первом тайме мы не дорожили мячом, хотели как можно скорее завершать атаки, из-за чего у наших защитников не было времени, чтобы перехватить контроль над мячом после потерь. Во втором тайме мы начали лучше разыгрывать комбинации, но нам было непросто бороться за отскоки из-за стиля игры «Шахтёра» и хорошего уровня их игроков. Ничьей нам оказалось достаточно. Нашей главной целью был выход из группы, и мы этого добились.
Я знаю, какой командой мы были и кем являемся сейчас. Мы начали строить эту команду более десяти лет назад и с тех пор семь раз пробились в плей-офф. Этот турнир в феврале будет гораздо более сложным. Посмотрим, в каких кондициях мы к нему подойдём. Сейчас нужно сосредоточиться на Премьер-лиге», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити», набрав 11 очков, гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы С и выход в плей-офф. «Шахтёр» (6) — на 2-м месте.
В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с загребским «Динамо», а «Шахтёр» дома встретится с «Аталантой».
- 27 ноября 2019
-
09:17
-
09:17
-
09:00
-
08:40
-
08:17
-
07:50
-
06:33
-
05:31
-
04:28
-
03:46
-
03:18
-
02:54
-
02:34
-
02:12
-
01:46
-
01:30
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:31
-
00:23
-
00:14
-
00:06
- 26 ноября 2019
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:42
-
23:39
-
23:30
-
23:24
-
23:08
-
23:00
-
22:52