Тухель: мы не хотели рисковать здоровьем Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:2) и подчеркнул, что у него прекрасные отношения с нападающим парижского клуба Неймаром.

«Это был не лучший наш матч. Нам не хватало уверенности, смелости. Было тяжело, но мы противостояли команде, которая выиграла три раза Лигу чемпионов за последнее время. Игроки «ПСЖ» показали характер и не думали сдаваться. Когда забили первый гол, стало легче. Помогло мастерство вратаря Наваса и игроков, вышедших на замену. У нас остаётся пространство для прогресса. Нам следует сохранять спокойствие. Мы набрали 13 очков и уже обеспечили себе выход из группы.

Перед матчем я поговорил с Неймаром и сказал, что он сыграет вторую часть матча. Он отсутствовал в течение шести недель, провёл только одну игру до сегодняшнего дня, мы не хотели рисковать его здоровьем и старались избежать травм. Нам пришлось много защищаться, и именно поэтому я принял это решение. Это была моя ответственность за его здоровье. Я не боюсь потерять его из-за этого решения, у нас прекрасные отношения и нет никаких проблем», — цитирует Тухеля France Football.

«ПСЖ», набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице группы А. «Реал» (8) – на 2-м месте. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.

В заключительном туре «Реал» на выезде сыграет с «Брюгге», а «ПСЖ» дома примет «Галатасарай». Матчи состоятся 11 декабря.