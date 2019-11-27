Комличенко — об оскорблениях фанатами Дзюбы: не дадим никого в обиду

Форвард сборной России Николай Комличенко прокомментировал инцидент во время заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино, когда болельщики выкрикивали оскорбительные слова в адрес его партнёра по команде Артёма Дзюбы.

«Эти выкрики были очень хорошо слышны на поле в обоих таймах, и это, конечно, расстроило не только самого Дзюбу, но и всех нас. Очень неприятная ситуация. В раздевалке мы поддержали Артёма и будем поддерживать всегда каждого футболиста нашей команды. В сборной мы стараемся быть единым коллективом и не дадим никого в обиду», — цитируют Комличенко «Известия».

Соперниками сборной России по группе B финальной стадии Евро-2020 будут национальные команды Бельгии и Дании. Четвёртая команда группы определится в результате жеребьёвки, которая состоится в субботу, 30 ноября.