Фернандеш продлил контракт со «Спортингом». Им интересуются «МЮ» и «Тоттенхэм»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте португальской команды команды.

«Новый контракт для меня — это гордость и признание моей работы. Это признак того, как я показываю себя на поле. Я всегда хотел помогать и быть полезным команде. Я горд защищать цвета «Спортинга» и носить эту футболку», — приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.

Детали и условия контракта 25-летнего полузащитника не сообщаются. По некоторой информации сумма отступных португальца составит более € 100 млн.

Бруну Фернандеш принял участие в 10 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне за «Спортинг». Полузащитник забил пять мячей и отметился пятью результативными передачами.