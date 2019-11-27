«Севилья» рассматривает вариант с покупкой Чалова
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает Estadio Deportivo.
Согласно информации источника, спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи начал следить за 21-летним нападающим «армейцев» ещё летом. Россиянин рассматривается «Севильей» как один из вариантов для укрепления её атаки.
Также сообщается, что включиться в борьбу за футболиста могут английские «Челси», «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».
Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов в 17 матчах за ЦСКА забил 5 голов и отдал две результативные передачи.
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает 3-е место, набрав в 17 матчах 33 очка.
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