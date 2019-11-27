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Источник: судьба Слуцкого в «Витессе» зависит от президента клуба Ойфа

Источник: судьба Слуцкого в «Витессе» зависит от президента клуба Ойфа
Футбол / Южная Америка 0

Будущее главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в клубе зависит от президента Валерия Ойфа, сообщает De Gelderlander.

Согласно информации источника, в клубе уже потеряли веру в 48-летнего специалиста. Однако будущее наставника полностью зависит от владельца «Витесса», который и привёл его в клуб летом прошлого года. Отмечается, что российский предприниматель контактирует с соотечественником едва ли не ежедневно, активно обсуждает с ним трансферные вопросы и пока не намерен его увольнять, несмотря на четыре подряд поражения, критику со стороны болельщиков и не самую удачную игру в исполнении команды.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занимает 5-е место. В активе команды Слуцкого 23 очка после 14 туров.

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