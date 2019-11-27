«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании Санчо следующим летом

Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено, что сможет склонить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо на свою сторону и подписать игрока в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.
Ранее появилась информация, что английский клуб намеревался приобрести 19-летнего игрока ещё прошлым летом, но тот отказался от перехода, так как «МЮ» не вышел в Лигу чемпионов. Однако сейчас в клубе уверены, что смогут подписать Санчо летом, учитывая его конфликт с немецким клубом. «Боруссия» Д оценивает англичанина в более чем € 100 млн, что сужает список потенциальных покупателей.
На Санчо претендуют «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Ливерпуль», однако источник утверждает, что именно «Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за талантливого полузащитника.
В этом сезоне Джейдон Санчо принял участие в 10 матчах чемпионата Германии, забив 4 гола и отдав 6 результативных передач.
- 27 ноября 2019
-
10:51
-
10:44
-
10:19
-
10:17
-
10:00
-
09:55
-
09:39
-
09:34
-
09:17
-
09:17
-
09:00
-
08:40
-
08:17
-
07:50
-
06:33
-
05:31
-
04:28
-
03:46
-
03:18
-
02:54
-
02:34
-
02:12
-
01:46
-
01:30
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:31
-
00:23
-
00:14
-
00:06
- 26 ноября 2019
-
23:58
-
23:57