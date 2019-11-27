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«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании Санчо следующим летом

«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании Санчо следующим летом
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено, что сможет склонить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо на свою сторону и подписать игрока в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее появилась информация, что английский клуб намеревался приобрести 19-летнего игрока ещё прошлым летом, но тот отказался от перехода, так как «МЮ» не вышел в Лигу чемпионов. Однако сейчас в клубе уверены, что смогут подписать Санчо летом, учитывая его конфликт с немецким клубом. «Боруссия» Д оценивает англичанина в более чем € 100 млн, что сужает список потенциальных покупателей.

На Санчо претендуют «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Ливерпуль», однако источник утверждает, что именно «Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за талантливого полузащитника.

В этом сезоне Джейдон Санчо принял участие в 10 матчах чемпионата Германии, забив 4 гола и отдав 6 результативных передач.

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