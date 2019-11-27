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Источник: Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году

Источник: Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году
Футбол / Испания 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси намерен покинуть каталонский клуб летом 2021 года.

О своём желании аргентинец сообщил бывшему партнёру по команде Неймару. Как сообщает France Football, после поражения в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в прошлом сезоне аргентинец написал бразильцу: «Я хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду. Ты останешься один и займёшь моё место». Согласно информации El Mundo Deportivo, подлинность этого сообщения не вызывает сомнений — аргентинец впервые признался, что намерен покинуть «Барселону» по окончании сезона-2020/21.

Месси выступает за первую команду каталонского клуба с 2005 года. Всего в составе сине-гранатовых он сыграл 699 матчей и забил 612 мячей, став лучшим бомбардиром в истории «Барсы».

Месси — Неймару после вылета из ЛЧ: уйду через два года, и ты займёшь моё место
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