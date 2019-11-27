Барриос: победа над Месси? Это ни с чем не сравнить

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос поделился впечатлениями от победного матча национальной команды со сборной Аргентины в рамках Кубка Америки (2:0).
«Победа над Месси? Ну, там не я один постарался. Мы очень здорово держали линии, не давали аргентинцам развернуться. Поэтому было проще навязывать им борьбу. Несколько лет не могли победить Аргентину, но в тот раз провели очень крутой матч именно как команда. Когда обыгрываешь лучшего футболиста мира, это чувство ни с чем не сравнить.
Не показалось, что Месси был недоволен моими действиями — то были просто эмоции, которые выплёскиваются на поле. Я делал свою работу, а он — свою. Так что ничего сверхъестественного в этом не было», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Полное интервью с Вильмаром Барриосом можно будет прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 27 ноября 2019
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:38
-
11:06
-
10:51
-
10:19
-
10:17
-
10:00
-
09:55
-
09:39
-
09:34
-
09:17
-
09:17
-
09:00
-
08:40
-
08:17
-
07:50
-
06:33
-
05:31
-
04:28
-
03:46
-
03:18
-
02:54
-
02:34
-
02:12
-
01:46
-
01:30
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:51