Барриос: победа над Месси? Это ни с чем не сравнить

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос поделился впечатлениями от победного матча национальной команды со сборной Аргентины в рамках Кубка Америки (2:0).



«Победа над Месси? Ну, там не я один постарался. Мы очень здорово держали линии, не давали аргентинцам развернуться. Поэтому было проще навязывать им борьбу. Несколько лет не могли победить Аргентину, но в тот раз провели очень крутой матч именно как команда. Когда обыгрываешь лучшего футболиста мира, это чувство ни с чем не сравнить.



Не показалось, что Месси был недоволен моими действиями — то были просто эмоции, которые выплёскиваются на поле. Я делал свою работу, а он — свою. Так что ничего сверхъестественного в этом не было», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Полное интервью с Вильмаром Барриосом можно будет прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.