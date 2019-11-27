38-летний Это'О станет студентом Гарвардского университета

Бывший форвард «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это'О станет студентом Гарвардского университета, сообщает El Mundo Deportivo.
В старейшем вузе Соединённых Штатов Америки экс-футболист будет изучать экономику и менеджмент в рамках специализированного курса. Обучение будет проходить в течение года и начнётся в январе 2020 года. «Я знаю, что это будет нелегко, но это откроет мне новые двери», — сказал по поводу своей будущей учёбы 38-летний камерунец.
Это'О выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.
- 27 ноября 2019
-
12:29
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:38
-
11:06
-
10:51
-
10:19
-
10:17
-
10:00
-
09:55
-
09:39
-
09:34
-
09:17
-
09:17
-
09:00
-
08:40
-
08:17
-
07:50
-
06:33
-
05:31
-
04:28
-
03:46
-
03:18
-
02:54
-
02:34
-
02:12
-
01:46
-
01:30
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:53