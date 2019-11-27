Стали известны номинанты на звание лучшего молодого футболиста РПЛ 2019 года

Названы имена претендентов на премию «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги 2019 года.
Круг претендентов на награду определяли эксперты, в числе которых оказались тренеры молодёжной и юношеских сборных страны Михаил Галактионов, Дмитрий Хомуха, Станислав Коротаев, Александр Кержаков, заслуженный тренер СССР Борис Игнатьев и другие специалисты. Номинантами на награду стали: Даниил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак»/«Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак») и Даниил Уткин («Краснодар»).
Обладатель премии будет определён в результате голосования всех руководителей и главных тренеров клубов Премьер-Лиги, тренеров национальной, молодёжной, юношеских сборных России, руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и специалистов из числа тренеров, известных в прошлом футболистов, представителей СМИ.
Также был учреждён специальный приз «Первый выход». Вручаться он будет за самый яркий дебют в Премьер-Лиге 2019 года. На награду претендуют: Даниил Емельянов («Уфа»), Вадим Карпов (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»), Даниил Степанов («Рубин»), Наиль Умяров («Спартак»).
- 27 ноября 2019
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