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Барриос рассказал, как его чуть не подстрелили в детстве

Барриос рассказал, как его чуть не подстрелили в детстве
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о детстве в Колумбии и как он опасался местных разборок, играя в футбол на улице.

«Истории из детства? Их огромное количество. Я всё время играл в футбол на улице, и бывали случаи, когда какая-нибудь банда приезжала к нам на район на разборки — поквитаться с местными ребятами. Представь, ты никому не мешаешь и просто играешь в футбол. А над головой начинают свистеть пули.

В такие моменты просто бежишь прочь и ищешь дверь первого попавшегося дома. Думаешь: «Хоть бы она была открыта!» Забегаешь туда, прячешься и ждёшь, пока закончится перестрелка. И единственное, что тебя гонит вперёд, — страх перед шальной пулей. Пулей, которая может попасть в тебя просто потому, что тебя с кем-то спутали. Или зацепить после случайного выстрела. Слава богу, мне удалось из этого выбраться живым. Но вот таким был мой район», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Полное интервью с Вильмаром Барриосом можно будет прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.

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