Барриос рассказал о самом мучительном полёте в жизни. Он занял два дня

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от самого длинного полёта в своей жизни.
«Пять-шесть лет назад меня впервые вызвали в сборную Колумбии, и мы играли в Саудовской Аравии. В общей сложности перелёт занял примерно два дня. Просыпался в полёте, смотрел по сторонам, а снаружи ночь. В такие моменты теряли счёт времени и просто ходили по самолёту — было реально мучительно.
Так много летать — это непросто. Возвращаешься в клуб из сборной, а потом снова летишь на выезд. Ещё и смена часовых поясов… Но тренерский штаб даёт возможность подготовиться к матчу, а физиотерапевты помогают восстановиться. Плюс я и сам в самолёте стараюсь больше спать. Чтобы прилететь более-менее отдохнувшим и поскорее адаптироваться к новому графику. Иногда могу поиграть в футбол на приставке или посмотреть сериалы. Но чаще всего стараюсь отдыхать», — сказал Барриос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
- 27 ноября 2019
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