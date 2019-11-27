Дибала — о голе «Атлетико»: изначально планировали другое, но решился на удар

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями от победного гола в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).
«Гол получился хороший, забит из сложной позиции. Угол был острым, а также впереди было много игроков. Изначально мы планировали кое-что другое, но потом я решился на удар, и, мяч залетел в ворота.
Я и сам ощущаю, что нахожусь в хороших кондициях. Я стараюсь и дальше выкладываться по максимуму, моментами готов рисковать чуть больше брать на себя и принимать более смелые решения. Хочу выжать из себя по максимуму», — приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.
«Ювентус» уже оформил себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 13 очков в 5 матчах группового этапа.
Турнирная таблица группового этапа Лиги Чемпионов.
- 27 ноября 2019
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