Дибала — о голе «Атлетико»: изначально планировали другое, но решился на удар

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями от победного гола в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).

«Гол получился хороший, забит из сложной позиции. Угол был острым, а также впереди было много игроков. Изначально мы планировали кое-что другое, но потом я решился на удар, и, мяч залетел в ворота.

Я и сам ощущаю, что нахожусь в хороших кондициях. Я стараюсь и дальше выкладываться по максимуму, моментами готов рисковать чуть больше брать на себя и принимать более смелые решения. Хочу выжать из себя по максимуму», — приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.

«Ювентус» уже оформил себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 13 очков в 5 матчах группового этапа.

Турнирная таблица группового этапа Лиги Чемпионов.