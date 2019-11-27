Спортивный директор «Барселоны» посетил матч ЛЧ «Локомотив» — «Байер» в Москве

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль посетил матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется полузащитником «Байера» Каем Хаверцем. Представители каталонского клуба уже просматривали игру 20-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов с «Атлетико». Отмечалось, что «сине-гранатовые» внимательно следят за выступлениями немца и рассматривают вариант с его покупкой.

После поражения в матче с «Байером» «Локомотив» потерял шансы на участие в еврокубковых турнирах весной 2020 года. В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «железнодорожники» сыграют в гостях с «Атлетико».