Спортивный директор «Барселоны» посетил матч ЛЧ «Локомотив» — «Байер» в Москве

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль посетил матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется полузащитником «Байера» Каем Хаверцем. Представители каталонского клуба уже просматривали игру 20-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов с «Атлетико». Отмечалось, что «сине-гранатовые» внимательно следят за выступлениями немца и рассматривают вариант с его покупкой.
После поражения в матче с «Байером» «Локомотив» потерял шансы на участие в еврокубковых турнирах весной 2020 года. В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «железнодорожники» сыграют в гостях с «Атлетико».
- 27 ноября 2019
-
13:46
-
13:44
-
13:39
-
13:35
-
13:29
-
13:16
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:29
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:38
-
11:06
-
10:51
-
10:19
-
10:17
-
10:00
-
09:55
-
09:39
-
09:34
-
09:17
-
09:17
-
09:00
-
08:40
-
08:17
-
07:50
-
06:33
-
05:31
-
04:28
-
03:46