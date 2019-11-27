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Жена Семака рассказала, как пробралась через забор на базе для встречи с Сергеем

Жена Семака рассказала, как пробралась через забор
Жена Семака рассказала, как пробралась через забор на базе для встречи с Сергеем
Футбол / РПЛ 0

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своей книге «Близость» рассказала, как пробиралась на базу ЦСКА для встречи с тогда ещё полузащитником «армейцев».

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в книге Анна поведала, как однажды перелезла через забор и пробралась на базу московского клуба. Вызвав Сергея по телефону, она встретилась с ним, и они долго просидели вдвоём на куртке. На следующий день Семак в матче за ЦСКА сделал хет-трик.

«Видимо, экстремальные приключения заряжали его энергией. Рискуя всем – работой, именем — он делал не поддающиеся никакой логике поступки ради простого желания побыть вместе хоть немного», — написала Анна Семак.

Семак выступал за ЦСКА с 1994 по 2004 год.

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