Матвеев: матчи чемпионата Швейцарии отличаются по накалу от РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем». Встреча состоится завтра, 28 ноября, в Краснодаре. Начало — в 18:50 мск.

«В Базеле на каждый забитый мяч у нас был свой момент. Мы не реализовали четыре стопроцентных момента. Тогда мы заслужили поражение, но не такое крупное. Что касается Фернандеша, то завтра он не примет участия в игре. Сейчас он проходит медобследование, будет позднее известно, когда он вернётся в состав.

Кроме Фернандеша завтра в заявке не будет Кабеллы и Классона, все остальные игроки находятся в составе. Сегодня все они будут продолжать готовиться к завтрашнему матчу. Завтра результат может быть разным, всё будет в любом случае решаться в Мадриде. Многое зависит от настроя команды и того, что случится завтра. Всё это может повлиять на нашу игру в Мадриде. Завтрашний матч в любом случае очень важен для нас, мы хотим двигаться в европейскую весну. Мы надеемся завтра сделать шаг к достижению этой цели. Надеемся, наши болельщики нам в этом помогут.

Я посмотрел много матчей чемпионата Швейцарии. Есть две команды, «Базель» и «Янг Бойз», которые борются между собой в чемпионате. Понятно, что остальные команды немного другого уровня. Матчи этого чемпионата, конечно, отличаются по накалу от нашего чемпионата. Эти два клуба постоянно принимают участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы. У них есть определённая история, которая даёт им возможность довольно спокойно и хорошо играть на высоком уровне. Конечно, их нельзя причислить к лидерам европейского футбола, но их можно назвать «крепкими середняками», которые постоянно создают проблемы окружающим. Что касается состава «Базеля» и сколько он стоит, не деньги играют в футбол, в футбол играют люди», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.