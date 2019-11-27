В «Локомотиве» опровергли информацию о задержании на матче ЛЧ экстремиста

В «Локомотиве» опровергли информацию о задержании на «РЖД Арене» перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» мужчины, который находился в списке экстремистов и террористов.

«На матче действительно тестировалась система распознавания лиц, однако такой человек на территории стадиона задержан не был», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру в пресс-службе «Локомотива».

Ранее появилась информация, что система распознавания лиц, работающая на «РЖД Арене», выявила среди болельщиков парня, похожего на 31-летнего Габибулаха Агаханова, который давно находится в розыске за участие в боевых действиях на стороне террористических организаций. Сообщалось, что мужчина пытался пройти на стадион.