«Спартак» наказан штрафом за оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей за оскорбления болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«КДК всегда был непримирим к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе. Нам нужно думать о зрителях, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится.
Болельщики «Спартака» за оскорбления в адрес Дзюбы — 100 тыс. рублей (10-й раз в сезоне).
Почему «Спартак» не наказали закрытием трибуны? Раньше КДК мог так сделать. Санкция реализовывалась через запрет передачи билетов гостевой команде. Механизм по запрету доступа на гостевые матчи был исключён в 2015 году. Поэтому сейчас мы не можем применить механизм по закрытию гостевого сектора. В домашних же матчах эта санкция применима", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 27 ноября 2019
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