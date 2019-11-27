КДК оштрафовал «Локомотив» за кричалки болельщиков в адрес Божовича и «Спартака»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказания по итогам матча 17-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Локомотивом» (2:3).
«Позиция КДК всегда была непримирима к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе. Нам нужно думать о зрителях, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится.
«Тамбов» — «Локомотив»: за кричалки болельщиков «Локомотива» в адрес Божовича и «Спартака» московский клуб оштрафован на 60 тысяч рублей. Главный тренер гостей Юрий Сёмин оштрафован на 30 тысяч рублей лично за выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за поражение в матче с «Байером»
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