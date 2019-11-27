Клинсман назначен главным тренером «Герты»

Бывший наставник сборной США Юрген Клинсман назначен главным тренером немецкой «Герты». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Берлинский клуб расторг контракт с тренером Анте Човичем по обоюдному согласию сторон, и его место займёт 55-летний немецкий специалист. Соглашение «Герты» с Клинсманом рассчитано до конца текущего сезона.
«Глядя на последние результаты команды, мы посчитали, что необходимо действовать. Мы сожалеем о таком развитии событий. Я хотел бы поблагодарить Анте за всё, чего он смог добиться с нашим клубом», — приводит слова спортивного директора «Герты» Михаэля Преца сайт клуба.
Юрген Клинсман возглавлял сборные Германии и США, а также был наставником мюнхенской «Баварии» в сезоне-2008/09.
«Герта» занимает 15-е место в чемпионате Германии, набрав 11 очков в 12 турах. Следующий матч берлинский клуб проведёт дома с «Боруссией» Д, который состоится 30 ноября.
- 27 ноября 2019
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