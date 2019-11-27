Фелиш назван лучшим молодым игроком Европы 2019 года
Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы 2019 года, сообщает Tuttosport.
В борьбе за награду нападающий «матрасников», в прошлом сезоне выступавший за «Бенфику», обошёл Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» и Кая Хаверца из «Байера». Награда португальцу будет вручена португальцу на торжественном мероприятии в Турине 16 декабря. В голосовании Фелиш набрал 322 очка. На счету Санчо 175 очков, Хаверца — 75.
Четвёртым в голосовании стал Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург»), пятым — Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), шестым — Ансу Фати («Барселона»), седьмым — Фил Фоден («Манчестер Сити»), восьмым — Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), девятым — Николо Дзаньоло («Рома»), десятым — Дониелл Мален (ПСВ).
Фелиш вернулся к полноценным тренировкам после месячного восстановления
- 27 ноября 2019
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