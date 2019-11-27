Гончаренко: надеюсь, завтра с «Лудогорцем» сыграем лучше, чем в прошлой игре

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы с «Лудогорцем».
«По тренерским ощущениям, мы немного лучше. Но исходя из прошлого матча с «Лудогорцем», у нас были кадровые потери. Много ребят выпало, была экспериментальная группа атаки. Надеюсь, завтра сыграем лучше. Дзагоев готов к завтрашней игре. По крайней мере мы подходим с лучшими ощущениями, чем в сентябре.
У нас нет деления, если нам говорят, что мы бросили играть в Лиге Европы ради РПЛ — такого нет. Молодые игроки для того, чтобы прогрессировать, должны играть на 110% в каждом матче.
Все матчи в группе были непредсказуемы. Мы знаем, что и «Лудогорец» хорошо играет в своём чемпионате, да и «Ференцварош». Менее затратно внутри своей страны играет «Лудогорец». Мы не можем себе такое позволить, как и «Эспаньол». Ещё два тура осталось, но если исходить из нашей позиции, то мы много прессинговали и мало что получили», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 27 ноября 2019
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