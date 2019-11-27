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Дзагоев: мы реабилитируемся за прошлый матч. «Реал» тоже проигрывал «Барсе» 5:0

Дзагоев: мы реабилитируемся за прошлый матч. «Реал» тоже проигрывал «Барсе» 5:0
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы с «Лудогорцем»

«Мы должны реабилитироваться и перед собой, и перед болельщиками. Мы постараемся это сделать завтра, проигрывать с таким счётом непозволительно. «Реал» тоже проигрывал «Барселоне» по 5:0. Виктор Михайлович нам сегодня всё расскажет, и мы сделаем всё, чтобы взять реванш. Бывают такие матчи, что у соперника всё залетает. У нас были моменты, но не шло. Это футбол, такое бывает, и ничего не поделаешь.

Как взаимодействие с Влашичем? С хорошими игроками всегда легко найти общий язык на поле. Никола как раз такой, с ним приятно играть, и он никогда не жадничает. Если он берёт игру на себя, то это, как правило, правильный выбор. Мы всегда найдём взаимопонимание на поле. Да и по тренировкам с ним приятно находит, ся рядом на поле. Никола сейчас ведёт игру нашего клуба и забивает», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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