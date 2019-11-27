Матч «Зенита» и «Спартака» доверено судить Мешкову, Вилков будет отвечать за VAR

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о судейских назначениях на матчи 18-го тура чемпионата страны.
Так, встречу «Крылья Советов» — «Уфа» будет обслуживать Станислав Васильев (Ижевск). На матче «Ростов» — «Урал» отработает Алексей Сухой (Люберцы). Встречу «Ахмат» — «Рубин» доверено обслуживать Игорю Панину (Дмитров). Матч «Сочи» — «Оренбург» рассудит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). На столичном дерби «Локомотив» — «Динамо» будет работать Сергей Карасёв (Москва). Судить встречу «Зенит» — «Спартак» будет Виталий Мешков (Дмитров), ответственный за VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород). Матч между «Краснодаром» и «Тамбовом» обслужит Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Встречу ЦСКА — «Арсенал» рассудит Николай Волошин (Смоленск).
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