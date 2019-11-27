Гончаренко рассказал об опыте работы с трибуны

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от работы с трибуны в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).
«У меня не было ощущения, что я не причастен. У меня был просто другой обзор, который давал плюсы. Даже некоторые подсказки было удобнее давать. Это не значит, что нужно ругаться матом, чтобы всегда оттуда давать подсказки.
Я не чувствовал, что нахожусь далеко от событий. Тренер не может чувствовать ритм игры после отпуска и долгого отлучения от работы. У меня всегда было ощущение, что я нахожусь в эпицентре событий команды», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Следующий матч ЦСКА проведёт дома с «Лудогорцем» в рамках Лиги Европы. Встреча состоится завтра, 28 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена».
- 27 ноября 2019
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