«Зенит» обыграл «Лион» в матче Юношеской лиги УЕФА

В 5-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» принимал «Лион». Матч состоялся на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:1.
Первый мяч во встрече был забит на 19-й минуте. Хозяев вперёд после передачи Данилы Прохина вывел Даниил Шамкин. На 37-й минуте Кирилл Косарев забил второй мяч в ворота гостей. Он же на 46-й минуте забил третий мяч. На 90+3-й минуте французы забили гол престижа. Сделал это Флоран да Сильва.
Эта победа стала первой для сине-бело-голубых на групповом этапе. В активе «Зенита» 4 очка. Команда Константина Зырянова замыкает турнирную таблицу квартета. «Лион», набрав 9 очков, занимает второе место. «Бенфика» лидирует с теми же 9 очками в активе. На счету «РБ Лейпциг», который занимает третье место, 4 очка. «РБ Лейпциг» и «Бенфика» свой матч 5-го тура сыграют сегодня, 27 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.
- 27 ноября 2019
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