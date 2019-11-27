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В матче «Локомотив» — «Байер» впервые в ЛЧ за команды играли две пары близнецов

В матче «Локомотив» — «Байер» впервые в ЛЧ за команды играли две пары близнецов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером» произошёл уникальный для турнира случай, сообщает Daily Mail.

Впервые в истории главного европейского клубного турнира в составе обеих команд на поле находилось по паре близнецов. За «железнодорожников» матч полностью отыграли братья Алексей и Антон Миранчуки. У «Байера» встречу от стартового до финального свистка отыграл Свен Бендер. На 90-й минуте на поле к нему присоединился его брат-близнец Ларс, заменивший Керема Демирбая.

«Байер», набрав 6 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на четвёртом месте. Московский клуб не сможет обойти «Байер» по результатам личных встреч, поэтому потерял шансы не только на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и не сможет занять третье место и попасть в Лигу Европы.

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