Энрике — о Морено: чрезмерные амбиции не добродетель, а большой недостаток

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался об отношениях с бывшим наставником национальной команды Роберто Морено.



«У нас была встреча с Роберто Морено, во время которой он сказал мне, что хочет поехать на Евро и, если я захочу, он может вновь стать моим вторым тренером. Меня это не удивляет, я следил за его работой. Но для меня это неправильно, я не стал бы так поступать. Чрезмерные амбиции для меня не добродетель, а большой недостаток. Я понимаю его позицию, но не разделяю её. Я сказал ему, что больше не вижу его в роли моего второго тренера. Мы доброжелательно завершили встречу. Затем я позвонил сотрудникам моего штаба, чтобы узнать их мнение и поделиться своим, чтобы никто не исказил моих слов», — приводит слова Энрике Marca.



Напомним, Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года. С марта 2019-го на тренерской скамье команды его начал заменять Морено. Летом Энрике объявил, что покидает должность наставника сборной из-за смертельной болезни девятилетней дочери. Королевская испанская футбольная федерация подписала с Морено полноценный контракт. Под руководством последнего сборная страны вышла на Евро-2020. Морено заявлял о готовности покинуть пост тренера, если Энрике решит вернуться.

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