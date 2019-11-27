«Зенит» — «Лион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато, его ассистентами выступят Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Даниэле Довери.



«Зенит» набрал 4 очка в 4 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице группы G. «Лион» (7) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе G являются «РБ Лейпциг» (9) и лиссабонская «Бенфика» (3).



Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20



Турнирная таблица групп Лиги чемпионов