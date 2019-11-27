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«Валенсия» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

«Валенсия» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером, в роли его ассистентов выступят Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери — Харм Осмерс.

«Валенсия» набрала 7 очков в 4 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Н. Лондонский «Челси» (7) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Н являются амстердамский «Аякс» (7) и «Лилль» (1).

Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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