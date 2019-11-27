Роберт Просинечки ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины, утверждает официальный «твиттер» национальной команды.

Стороны достигли соглашения о прекращении сотрудничества. Просинечки уже объявлял о своей отставке в сентябре после поражения команды в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Армении (2:4). Впрочем, тогда руководство боснийской федерации футбола уговорило тренера остаться.

50-летний Просинечки возглавил сборную Боснии и Герцеговины 4 января 2018 года. Под его руководством команда финишировала на четвёртом месте в группе J в отборе Евро-2020.

Впрочем, боснийцы ещё могут пробиться в финальный турнир чемпионата Европы через отбор Лиги наций. В полуфинале команда встретится с Северной Ирландией.