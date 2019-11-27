Пьянич: Роналду — самый важный игрок «Ювентуса»
Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мнением об одноклубнике португальском нападающем Криштиану Роналду.
«У меня сейчас всё хорошо, были проблемы с мышцами после матча «Лечче», но теперь я в порядке. То же самое касается Криштиану Роналду. У него немного болело колено, но он самый важный игрок «Ювентуса». В последнее время он продемонстрировал, что по-прежнему является номером один. Мы не беспокоимся о нём.
Мы хотели выиграть группу в Лиге чемпионов. «Ювентус» — единственная команда во всей Европе, которая не проиграла ни одного матча, а также выиграла почти все из них. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Пьянича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Дель Пьеро: Роналду по-прежнему может многое дать «Ювентусу»
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