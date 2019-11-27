Ходжсон: Чалов проявил бы себя в «Кристал Пэлас» не хуже, чем в ЦСКА

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассказал, что прошлым летом лондонский клуб действительно интересовался нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.

«Летом мы были заинтересованы в Чалове. Мы наблюдали за игроками из разных стран, и он был одним из тех, чей профиль нас интересовал. За Чаловым определённо стоило следить, но, к сожалению, мы не смогли совершить этот трансфер летом, и он остался в ЦСКА. Но мы знаем о его таланте. Думаю, если бы Фёдор перешёл к нам, он проявил бы себя не хуже, чем в ЦСКА.



Следующее трансферное окно? Не знаю. Если игрок попадает в поле внимания клуба АПЛ, остальные тоже начинают за ним следить. Наверняка за Фёдором сейчас наблюдают, весь вопрос лишь в том, как он себя проявит. Если такой интерес будет, им предстоит узнать, сколько за него хочет получить ЦСКА. И совпадёт ли цена с той, которую готовы заплатить за него английские клубы», — сказал Ходжсон в интервью «Окко Спорт».