Форвард «Лудогорца»: ЦСКА сыграет с нами агрессивно
Нападающий болгарского «Лудогорца» Марселиньо поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.
«Да, тут холодно, но мы готовы к любым условиям и завтра будем играть в футбол. Мы много играли на этой неделе, я устал, но мы все в хорошей форме и готовы к матчу. ЦСКА будет настроен и сыграет агрессивно», — передаёт слова Марселиньо корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.
Матч ЦСКА — «Лудогорец» состоится завтра, 28 ноября. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслужит матч датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Ему будут ассистировать Ларс Хуммельгор и Хейне Сёренсен. Резервный судия — Йенс Моэ.
Напомним, в первом круге «Лудогорец» разгромил ЦСКА со счётом 5:1.
ЦСКА тренируется в полном составе перед матчем с «Лудогорцем»
- 27 ноября 2019
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