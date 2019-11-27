Форвард «Лудогорца»: ЦСКА сыграет с нами агрессивно

Нападающий болгарского «Лудогорца» Марселиньо поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.

«Да, тут холодно, но мы готовы к любым условиям и завтра будем играть в футбол. Мы много играли на этой неделе, я устал, но мы все в хорошей форме и готовы к матчу. ЦСКА будет настроен и сыграет агрессивно», — передаёт слова Марселиньо корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

Матч ЦСКА — «Лудогорец» состоится завтра, 28 ноября. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслужит матч датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Ему будут ассистировать Ларс Хуммельгор и Хейне Сёренсен. Резервный судия — Йенс Моэ.

Напомним, в первом круге «Лудогорец» разгромил ЦСКА со счётом 5:1.