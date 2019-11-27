«Ливерпуль» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, его ассистентами выступят Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Хосе Мунуэра Монтера.



«Ливерпуль» набрал 9 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е. «Наполи» (8) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Ред Булл Зальцбург» (4) и «Генк» (1).



Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20



Турнирная таблица групп Лиги чемпионов