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«Ливерпуль» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Ливерпуль» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, его ассистентами выступят Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Хосе Мунуэра Монтера.

«Ливерпуль» набрал 9 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е. «Наполи» (8) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Ред Булл Зальцбург» (4) и «Генк» (1).

Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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