Хавбек «Базеля» Кампо: «Краснодар» нельзя списывать со счетов

Полузащитник «Базеля» Самуэле Кампо поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».

«У нас была довольно долгая дорога до стадиона из-за пробок. Мы не очень много видели на территории стадиона, но то, что успели увидеть, нас впечатлило. Дизайн просто невероятный.



Завтрашний матч будет очень важным для нас. Мы хотим добиться положительного результата, как и в любых других играх. Мы хотим выйти из группы Лиги Европы в качестве абсолютного лидера.



Мы уже провели один матч с «Краснодаром», эта игра сложилась для нас наилучшим образом. Тем не менее «Краснодар» нельзя списывать со счетов. Завтра мы должны быть полностью сконцентрированы на игре, только тогда мы сможем добиться желаемого результата», — передаёт слова Кампо корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Матч «Краснодар» — «Базель» состоится завтра, 28 ноября. Начало встречи — в 18:50 мск.