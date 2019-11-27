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«Зенит» — «Лион»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Зенит» — «Лион»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Лиона» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 27 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марселу, Марсал, Тузар, Рейне-Аделаида, Корне, Дембеле, Траоре.

Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато, его ассистентами выступят Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Даниэле Довери.

«Зенит» набрал 4 очка в четырёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы G. «Лион» (7) — на втором месте. Соперниками команд по группе G являются «РБ Лейпциг» (9) и лиссабонская «Бенфика» (3).

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