Калошин объяснил назначение VAR-арбитра на матч «Зенит» — «Спартак»
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин объяснил, почему арбитр Михаил Вилков был назначен на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» ответственным за систему видеопомощи судьям.
«В ближайшем туре РПЛ система VAR будет впервые использована сразу в трёх матчах. На сегодняшний день лицензии именно VAR есть пока только у пяти арбитров. Надеемся, в ближайшем будущем число лицензированных видеоассистентов возрастёт и у нас будет больше вариативности, в том числе с учётом географического принципа», — сказал Калошин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее стало известно, что судить встречу «Зенит» — «Спартак» будет Виталий Мешков из Дмитрова.
Матч «Зенита» и «Спартака» доверено судить Мешкову, Вилков будет отвечать за VAR
- 27 ноября 2019
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