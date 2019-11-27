Лепёхин: Дзюба — лицо нашего футбола, человек, которого в Европе знают

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором петербургский клуб сыграет с «Лионом», а также прокомментировал инциденты с оскорблениями фанатами форварда команды Артёма Дзюбы.



«Никакой трагедии не будет, если «Зенит» сегодня проиграет «Лиону». Слово «трагедия» вообще не применимо к футболу. Самая объективная оценка — результат. Если «Зенит» в чемпионате России всех переигрывает, это доказательство, что «Зенит» — лучшая российская команда. А если в Европе играет неудачно, это показатель, что на данном этапе нашей лучшей команде в Европе приходится тяжело. Мы переоцениваем уровень нашего чемпионата. Результаты в Европе, пожалуй, закономерны, ничего сенсационного в этом нет. Зачастую думаем, что наши клубы могут тягаться с клубами АПЛ или Бундеслиги, хотя международные турниры показывают, что нам пока рановато. Даже если «Зенит» обыграет «Лион», не стоит кричать на всю страну, что наш футбол дорос до уровня французской лиги. Всё дело в мотивации. Когда по уровню мастерства команда уступает сопернику, самое важное — это мотивация. А наши футболисты, возможно, её не находят. Давно наблюдаю, что у многих хороших российских команд зачастую отсутствует мотивация. Во внутреннем чемпионате это проходит бесследно, а на международной арене случаются такие осечки.



Футболисты не чувствуют ответственности, они ничем не рискуют, у них нет проблем, если команда не выиграла. Раньше, выходя на поле, футболист всегда понимал, что нужно выиграть, чтобы тебя на следующую игру поставили в состав. А в составе нужно играть, чтобы зарабатывать. А сейчас, на мой взгляд, футболисты в этом плане абсолютно не напрягаются и довольно спокойно переносят поражения. Ничего глобального с ними не происходит. Они защищены долгосрочными контрактами.



На Дзюбу история с болельщиками повлияет. Такое поведение на трибунах и травля абсолютно неприемлемы. Это касается всех футболистов, не только Дзюбы. Артём — лицо нашего футбола, человек, которого в Европе знают, в отличие от многих других. Если есть группа недовольных, на публику такое лучше не выносить. Надеюсь, это только раззадорит и подстегнёт Артёма», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Жиркиным.

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