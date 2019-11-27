«Барселона» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Д. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном, его ассистентами выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Карим Абед.
«Барселона» набрала 8 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Дортмундская «Боруссия» (7) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» (4) и пражская «Славия» (2).
Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
Турнирная таблица групп Лиги чемпионов
- 27 ноября 2019
-
21:32
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:50
-
19:34
-
19:34
-
19:22
-
19:22
-
19:07
-
19:01
-
18:52
-
18:39
-
18:39
-
18:19
-
18:10
-
17:58
-
17:57
-
17:55
-
17:36
-
17:18
-
17:13
-
16:58
-
16:50
-
16:30
Партнерский контент