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«Барселона» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Барселона» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Д. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном, его ассистентами выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Карим Абед.

«Барселона» набрала 8 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Дортмундская «Боруссия» (7) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» (4) и пражская «Славия» (2).

Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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