Видео: ван Дейк приехал на работу к фанату и привёз его на клубную базу
Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк совершил трогательный поступок в отношении болельщика.
Некоторое время назад в клуб пришло письмо от брата фаната, который попросил организовать ему встречу с игроками и главным тренером команды Юргеном Клоппом. Ван Дейк приехал к болельщику на работу и пригласил его на базу клуба, где тот смог пообщаться с футболистами и главным тренером.
Видео можно посмотреть в «твиттере» FutbolBible.
Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голландец принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку.
Ван Дейк — футболист года по версии Goal. Роналду не вошёл в тройку
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