Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Славия» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Славия» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Эден» в Праге состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Славия» — «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком, его ассистентами выступят Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Томаш Мусял.

Миланский «Интер» набрал 4 очка в 4 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице группы F. Пражская «Славия» (2) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Барселона» (8) и дортмундская «Боруссия» (7).

Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019