«Славия» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Эден» в Праге состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Славия» — «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком, его ассистентами выступят Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Томаш Мусял.



Миланский «Интер» набрал 4 очка в 4 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице группы F. Пражская «Славия» (2) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Барселона» (8) и дортмундская «Боруссия» (7).



Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20



Турнирная таблица групп Лиги чемпионов