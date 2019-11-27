Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры летом 2020 года
Бывший защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс, ныне выступающий за «Остенде», подтвердил, что завершит профессиональную карьеру летом 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось, что 34-летний бельгийский футболист может стать скаутом петербургского клуба.
«Принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Мне уже почти 35 лет. Чем буду заниматься дальше? Посмотрим. Возможно, останусь в футболе. Должность скаута в «Зените»? Это просто слухи», — приводит слова Ломбертса Sport24.
Ломбертс выступал за петербургский «Зенит» с 2007 по 2017 год. В текущем сезоне бельгийский футболист не сыграл ни одного матча за «Остенде». Контракт защитника с бельгийским клубом рассчитан до лета следующего года.
Ломбертс может стать скаутом «Зенита» в Западной Европе
- 27 ноября 2019
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