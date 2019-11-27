Сейв Акинфеева и сумрак на «Октябре». Лучшие кадры с тренировки ЦСКА
27 ноября в Москве на стадионе «Октябрь» ЦСКА провёл открытую тренировку, готовясь к матчу группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
Матч состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:55 по московскому времени.
Лучшие фото с тренировки ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 27 ноября 2019
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