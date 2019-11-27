«Зенит» — «Лион»: Дзюба открыл счёт в матче

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Лион». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 43-й минуте счёт в пользу хозяев — 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт в матче. Защитник хозяев Дуглас Сантос выполнил подачу с углового, Дзюба выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато, его ассистентами выступают Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Даниэле Довери.



«Зенит» набрал 4 очка в четырёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы G. «Лион» (7) — на втором месте. Соперниками команд по группе G являются «РБ Лейпциг» (9) и лиссабонская «Бенфика» (3).