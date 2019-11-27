«Барселона» — «Боруссия» Д: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 27 ноября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Боруссия».
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Юмтити, Лангле, Фирпо, Бускетс, де Йонг, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес.
Запасные: Нето, Ваг, Тодибо, Артур, Видаль, Гризманн, Фати.
«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Шульц, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Пищек, Витсель, Вайгль, Брандт, Ройс.
Запасные: Хиц, Загаду, Шмельцер, Дахуд, Гётце, Санчо, Азар.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном, ему будут ассистировать Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный судья — Карим Абед.
- 27 ноября 2019
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