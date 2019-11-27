«Валенсия» — «Челси»: Абрахам покинул поле в слезах на носилках

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимает «Челси». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии. К 54-й минуте гости ведут в счёте — 2:1. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию.



В конце первого тайма встречи нападающий «Челси» Тэмми Абрахам получил травму в результате неудачного падения в чужой штрафной. Форвард не смог продолжить игру и покинул поле в слезах на носилках.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером, в роли его ассистентов выступают Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери — Харм Осмерс.

«Валенсия» набрала 7 очков в четырёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Лондонский «Челси» (7) — на втором месте. Соперниками команд по группе Н являются амстердамский «Аякс» (7) и «Лилль» (1).