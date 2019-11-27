Малком: в России я не видел ни одного случая проявления расизма

Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил, что он не сталкивался с расизмом в России.
«В прессе много пишут, но я могу сказать, что в России не видел ни одного случая проявления расизма. Болельщики «Зенита» часто просят клуб использовать молодых воспитанников вместо того, чтобы всё время покупать новых игроков. Поэтому и появился тот баннер (речь идёт о баннере фанатов «Зенита» «Спасибо руководству за верность традициям». — Прим. «Чемпионата»). Это не было расизмом. Когда я встречаюсь с болельщиками на улицах, то они просят сфотографироваться со мной», — приводит слова Малкома ESPN со ссылкой на RMC Sport.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл два матча в чемпионате России. В настоящее время он восстанавливается после травмы.
- 27 ноября 2019
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