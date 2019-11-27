«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимала «Челси». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Валенсии» Карлос Солер. Через минуту хавбек «Челси» Матео Ковачич сравнял счёт. В начале второго тайма, на 50-й минуте, полузащитник Кристиан Пулишич вывел лондонскую команду вперёд. Через 14 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, однако хавбек «Валенсии» Даниэль Парехо не сумел его реализовать. Счёт на 82-й минуте сравнял полузащитник испанской команды Даниэль Васс.

Напомним, российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы подколенного сухожилия.

«Валенсия» набрала 8 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы Н. «Челси» (8) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Н являются амстердамский «Аякс» и «Лилль».