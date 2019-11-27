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«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимала «Челси». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Валенсии» Карлос Солер. Через минуту хавбек «Челси» Матео Ковачич сравнял счёт. В начале второго тайма, на 50-й минуте, полузащитник Кристиан Пулишич вывел лондонскую команду вперёд. Через 14 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, однако хавбек «Валенсии» Даниэль Парехо не сумел его реализовать. Счёт на 82-й минуте сравнял полузащитник испанской команды Даниэль Васс.

Напомним, российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы подколенного сухожилия.

«Валенсия» набрала 8 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы Н. «Челси» (8) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Н являются амстердамский «Аякс» и «Лилль».

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
27 ноября 2019, среда. 20:55 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Солер – 40'   1:1 Ковачич – 41'   1:2 Пулишич – 50'   2:2 Васс – 82'
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